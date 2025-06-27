2025Ç¯6·î26Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¶¥ó5¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£Êª¸ì¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼À±¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿±§Ãè¿Í¡¦¥¿¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢ÃÏµå¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ò¹­¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¿¥³¥Ô¡¼¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Îµ×À¤¡Ê¤¯¤¼¡Ë¤·¤º¤«¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤º¤«¤Ï¥¿¥³¥Ô¡¼¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¥³¥Ô¡¼¤Ï¸å²ù¤«¤é