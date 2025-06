6月27日、鈴木愛理がInstagramを更新した。【写真】「色っぽい」と反響!肌見せ衣装姿の仰向けSHOTなども公開鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、「Do you get what I mean?… Oops!」というコメントと共に、6月7日に発売したニューシングル『Oops!』のMVオフショットと思われる、クラシカルなドレス姿で美しい背中を見せたバックショットや、目を閉じて仰向けに寝転んだ姿などを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「