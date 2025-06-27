25Æü¤Ë²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿TOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬27Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÅì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼èºà¸å¡¢¾¾²¬¤Ë¡Ö°ÛÎã¤ÎÇï¼ê¡×¤¬µ¯¤­¤¿½Ö´Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÎÉû¼ÒÄ¹¡Ê¹­Êó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾¾²¬¤ÏËÁÆ¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¤³¤È¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁû¤¬¤»¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤â¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢25Æü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ÆTOKIO¤Ï²ò»¶