今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)がプロデュースを手がけるアパレルブランド『RILY』の6度目となるポップアップストア『RILY POP-UP STORE in TOKYO』が、6月28日より原宿のJOINT AROUND the CORNERにてスタートする。27日にマスコミ向けの内覧会が開かれ、今市とヴィンテージデニムアドバイザーの藤原裕が囲み取材に応じた。 (関連:【写真あり】今市隆二、プロデュースブランドのビジョン