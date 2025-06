ReoNaが、2025年8月6日にCDリリースする新曲「End of Days」を7月11日24時から先行配信することを発表した。 ◆ReoNa 動画 本楽曲は2025年7月4日23時30分からTOKYO MX他にて放送開始するT?アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマとして書き下ろした楽曲。T?アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』の放送に先駆けて、「End of Days」が使われているノンクレジットオープニング映像がア