£²£µÆü¤Ë²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤ÎÅì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¾¾²¬¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÌäÂê¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤òÍýÍ³¤Ë°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¾¾²¬¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¾¾²¬¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Ë³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤Ç¤·¤Æ¡¢²¿