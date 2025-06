ユニットコムは6月25日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」において協賛しているLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。「League The k4sen」オフィシャルゲーミングPC発売! 抽選でk4senサイン入りポスタープレゼント「League The k4sen: LoL Streamer's Championship Supported by Riot Games」は、6月25日から始まったストリーマー・