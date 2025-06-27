Ado¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¸ø±é¤òÀ¤³¦13²ñ¾ì¤Çµ­Ï¿¤·¤¿¡£25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎAccor Arena¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ìó2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±²ñ¾ì¤Ç½é¤Î¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦µ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ø±é¤Û¤«³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ±²ñ¾ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂçµ¬