½÷Í¥¤Î¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¡È¿ä¤·¡É¤ÎÀ¼Í¥¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿ä¤·¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë´î¤Ó¶¸¤¦¹­À¥¥¢¥ê¥¹Âç¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤­¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹­À¥¤Ï¡¢26Æü¤Ë34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿²Ö¹¾¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡ÖËÜÆü¤Ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¿ä¤·¤Î¤ª¤ª¤©¤©¤©¤©¤©¤ª¤ª¤ª¤ª¤¢¤©¤©¤©¤©¤©¤¡¤¢¤©¤©¤©¤©¤©¤¡ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¨¤¨¤¨¤§¤§¤§¤§¤§¤§¤§¤§¤§¤§¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¢¤¨¤¨¤¨¤¨¤¢¤¢