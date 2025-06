「ライカD-LUX8 “100 YEARS OF LEICA”」 ライカカメラジャパンは、ライカ初の量産35mmカメラ「ライカI」の発表から100周年を記念した特別限定モデル「100 YEARS OF LEICA」として、コンパクトデジタルカメラ「ライカD-LUX8 “100 YEARS OF LEICA”」を、7月5日に発売する。直販価格は319,000円。 シンプルで洗練されたフォルムに、ニッケルカラーのアクセントを施し「ライカI」を彷彿させるデザインが特徴。ボディ