Aile The Shotaが、新曲「向日葵花火(Prod. ☆Taku Takahashi)」のMVを6月29日正午にプレミア公開する。 (関連:ME:I、King & Prince、平手友梨奈、新しい学校のリーダーズ、Aile The Shota、ONE OR EIGHT……注目新譜6作をレビュー) 本MVには、モデル/俳優の島村雄大と、俳優/タレントをはじめマルチに活動する牧野真鈴が出演。同楽曲の歌詞で表現している、恋心を抱くも想いを伝えることを躊