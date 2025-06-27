¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¤µ¤«¤¤¤æ¤¦¡¢SARD UNDERGROUND¤âÅÐ¾ì¡ª¸ì¤ê¤Ï¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬Ã´Åö 7·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK BS¡ØThe Covers¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎZARD¤ò½éÆÃ½¸¡£¡ÈZARD°¦¡É°î¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÌ¾¶Ê¥«¥Ðー¤È¥Èー¥¯¤Ç¡¢ÉáÊ×Åª¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëZARD¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£ ¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç¸åÆ£¿¿´õ¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×¤µ¤«¤¤