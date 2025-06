トロントを拠点とするノア・ムルーエによるソロ・プロジェクト、ARK IDENTITY。2024年11月にデビューEP『ANNDALE』をリリースし、数カ月後にはワーナーミュージック傘下のADAと配信契約。デビューシングル「eyes」はApple Musicの「New in Alternative」プレイリストに選出されるなど注目を集めている。今年3月には、ノア自身が長年抱いている夢に由来して「Take Me To Tokyo」をリリースした。自らの音楽スタイルをドリームポップ