¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú¶¦±é£Î£Ç¡ÛÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿·Ý¿Í¤ò¹ðÇò¡Ä¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¸¶ÅÄÂÙ²í¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤»¤º¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤¬¡×¤È¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¡£¡ÖÅìµþÍè¤Æ£±Ç¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í»Å»ö¤ÎÉý¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤¬¶¦±é£Î£Ç¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤é¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¶¹¤¯