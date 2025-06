Chilli Beans.(チリビーンズ)の新作EP『the outside wind』が、2025年6月25日(水)に配信リリース。Chilli Beans.の新作EP『the outside wind』2025年7月より放送開始となるTVアニメ「地獄先生ぬ〜べ〜」のエンディングテーマとなる新曲「ひまわり」を発表したChilli Beans.。それに先駆けて配信リリースとなる『the outside wind』は、2024年12月にリリースした『blue night』に続く6枚目の新作EPだ。様々なジャンルを落とし込んだ