北海道の十勝地方で、猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を連続で発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、北海道の十勝地方では、現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。27日午後2時10分までの1時間に、浦幌町北部付近でおよそ100ミリ、また午後2時20分までの1時間に池田町付近でおよそ90ミリ、さらに午後2時30分