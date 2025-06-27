Photo: 小暮ひさのり 世界が変わった。僕、以前からApple Pencilはサードパーティの安い互換モデル、通称「ジェネリックApple Pencil」を選んでいます。アップルには悪いけど、PDFに注釈入れるくらいなら互換品の性能で十分なんですよね。さらに2,000〜3,000円くらいで買えちゃうコスパもジャスティス。でも、今回そのジェネリックをアップデートしてみました。編集部から授かったUGREENのiP