いよいよ近づいてきた白浜・アドベンチャーワールドのパンダ4頭との“別れ”。中国への返還まで、MBS入社１年目・上田芹莉アナウンサーが和歌山・白浜に連日泊まり込みで取材！６月２５日の「パンダびと」は、ＪＲ白浜駅前にある土産物店「まつや ふれ愛名産館」の店長・北井さつきさん。この日はアドベンチャーワールドが休園日ということもあり、静かな様子の駅前。ＪＲ白浜駅の名物といえばパンダのモニュメントやイラス