モバイルバッテリーなどに使われるリチウムイオン電池。思わぬ事故に注意が必要です。【写真を見る】“車にバッテリー放置”で炎が…ハンディファンも要注意！リチウムイオン爆発で火災事故急増【ひるおび】火災事故発生8月がピーク6月26日、NITE（製品評価技術基盤機構）がリチウムイオン電池を搭載している製品の火災事故についての注意喚起を行いました。月別の事故発生件数を見ると、6月〜8月の夏場が多く、8月がピークとな