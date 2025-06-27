俳優・タレントの照英さんが自身のインスタグラムで「マダコ釣り」を楽しんだことを連投しています。 【写真を見る】【 釣り 】照英さん「マダコ釣り」大物仕留めて満面の笑顔飼うか迷って結局「ゆでた。食べるよ」照英さんは、釣り船の甲板上で、釣り上げたマダコを見せながら満面の笑顔の写真を投稿。2枚目の写真では、大海原に大きな虹が両方の足元が見えるほどにハッキリとかかっていて、吉兆のように見えます。 