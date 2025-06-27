自動車メーカー・スズキは6月27日、浜松市内で株主総会を開き、長年経営トップを務めた鈴木修相談役が2024年12月に死去したことを受け、鈴木俊宏社長は「チーム一丸となって難局を乗り切る」と決意を語りました。 浜松市中央区のグランドホテル浜松で開かれたスズキの株主総会には株主274人が出席し、鈴木俊宏社長や取締役らが、2025年4月に39年ぶりに刷新されたユニフォーム姿で登場しました。 株主総