6月27日、神奈川県座間市で男女9人を殺害した罪などで死刑が確定していた白石隆浩死刑囚（34）に対して刑が執行された。白石はかつて「両親が離婚した。それからずっと暗い人生だった」と周囲に語っており、母から”捨てられた”という意識が彼の心に深い影を落としていたようにも見えるのだ。改めて、白石の複雑な家庭環境について振り返る。（初出：週刊新潮2017年11月16日号年齢などは当時のまま）【実際の写真】ここで9人