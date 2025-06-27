タレント上沼恵美子（70）が26日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会2時間SP」に出演。「何歳になっても楽しく生きたい女たちSP」のテーマで、現在ハマっているものを明かした。上沼は、夫へのストレスが原因で心身に不調をきたす症状「夫源病」を発症したなどと告白。結婚41年目にして別居生活をスタートしたという。そして現在、モスバーガーにどハマり中であることも明かした。セルフレジで注文し、PayPayで支払い。「残金が少なく