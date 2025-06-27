韓国サッカー協会(KFA)は26日、7月に韓国で行われる東アジアE-1サッカー選手権2025の大会登録メンバーが男女ともに23枠から26枠に拡大されたことを伝えた。2022年の前回大会も26枠に拡大されていた。現地メディア『MBC』などによると、KFAが「東アジアサッカー連盟は高温多湿な夏の環境と過密日程を考慮し、登録人数を拡大することを決定した」と報告。併せてFWモ・ジェヒョン(江原FC)、FWチュ・ミンギュ(大田ハナシチズン)、M