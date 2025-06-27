北海道の浦幌町付近では27日午後2時10分までの1時間に約100ミリ、池田町付近では午後2時20分までの1時間に90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。北海道十勝地方で猛烈な雨北海道十勝地方では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、北海道の浦幌町付近では、27日午後2時10分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。池田