日本銀行が発表した最新の家計の金融資産は約2195兆円で、過去最高を更新した前の四半期に続く高い水準となりました。【映像】日本銀行が発表した最新の家計金融資産日銀が27日に発表した今年1〜3月の資金循環統計の速報によりますと、家計の金融資産は2194兆6516億円で、去年の同じ時期と比べて0.3％増加しました。株価の下落など市況の変化を受けて伸びは鈍化しましたが、現金や預金のほか投資信託など幅広い分野で増加し、