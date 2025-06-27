7月の参議院選挙を前に、与野党はSNSの適正利用を有権者に呼び掛ける声明を発表しました。【映像】逢沢会長のコメント「SNS上を飛び交う多くの情報について、その発信源あるいは真偽を自ら確認をしていただく、そういう努力を率直に国民の皆様にもお願いをする」（自民党選挙制度調査会・逢沢会長）事業者に対しては、選挙期間中の偽情報や誹謗中傷の拡散、収益化などへの対処を求めています。与野党は、自らの当選を目的と