俳優の高嶋政伸が２６日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、３年前に子供の誕生会で使ったプラスチック製の使い捨てコップを、あることに使用していることを明かし、有吉弘行を呆れさせた。この日は「ドケチ男＆爆買い女のお買い物！」と題し、それぞれにあてはまる著名人の買い物の様子を放送。ドケチ代表として登場したのが高嶋だった。高嶋は昨年１１月の放送でパンの耳をもらって３０年、靴もマジックペンで塗りつぶ