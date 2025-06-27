東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（6月）08:30 結果3.1% 予想3.3%前回3.4%（前年比) 結果3.1% 予想3.3%前回3.6%（生鮮食料品除くコア・前年比) 雇用統計（5月）08:30 結果2.5% 予想2.5%前回2.5%（完全失業率) 結果1.24倍 予想1.26倍前回1.26倍（有効求人倍率) 【中国】 工業企業利益（5月）10:30 結果-9.1% 予想N/A