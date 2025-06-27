LINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」内の「LOHACO by ASKUL」は、政府備蓄米の再販売を2025年6月30日（月）から順次開始する。販売総量は約1,100トンにのぼり、5月の販売開始から累計で約2,000トンの販売となる見込みだ。○初回50トンはわずか24分で完売政府備蓄米の販売は、5月29日に初めて実施。開始直後から高い反響を集め、初回分の50トンはわずか24分で完売。その後も追加販売や抽選販売を繰り返し、6月23日時点で約9