エジプト出身のタレント、フィフィ（48）が27日までに自身のSNSを更新。文部科学省が、大学院博士課程の学生に生活費や研究費を年に最大290万円支給する制度について、生活費の支援対象を日本人に限定する方針を固めたことに言及した。これまでは支援内容に国籍による差を設けていなかったが、昨年度の受給者の4割が中国出身者を中心とする留学生だったことが国会で問題視され、有識者会議で対応を議論していた。文科省は26