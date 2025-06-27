亀田製菓が後場一段高となった。同社は２７日、持ち分法適用関連会社だった米ＴＨＦＯＯＤＳ社の株式追加取得が完了し、完全子会社化したと発表。あわせて、段階取得に関する差益の発生などに伴い、２６年３月期の業績予想を上方修正しており、これを好感した買いが入ったようだ。 今期の売上高予想は従来の見通しから３６５億円増額して１３７５億円（前期比３３．２％増）、最終利益予想は２０２億円増額して２４２億円