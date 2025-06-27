中国代表ビッグテック企業「シャオミ（小米）」が２６日、初の電気スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＹＵ７」と人工知能（ＡＩ）基盤のスマートメガネを公式発売した。この他にもシャオミはこの日、折り畳み式スマートフォン「ＭＩＸＦｌｉｐ２」、ライカとのコラボカラーの「Ｘｉａｏｍｉ１５Ｕｌｔｒａ」、タブレットＰＣ「Ｘｉａｏｍｉ７ＳＰｒｏ」と「ＲｅｄｍｉＫＰａｄ」、スマートウォッチ「Ｓ４」、無線イヤホ