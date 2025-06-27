トヨタ新型「黒いクラウン“エステート”」発表に反響多数!?「めちゃくちゃカッコいい」「一番好みです」の声も！ 全長4.9mの特別「黒すぎ専用ボディ」×匠の“表面仕上げ”採用！ “スポーツ”装備も凄い「リミテッドマットメタル」が話題に