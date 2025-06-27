ＢＴＳのジンが、ソロファンコンサート「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ」を前日に控えた２７日、所属事務所・ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣを通じて思いを伝えたと、現地メディアのＴＶデイリーなどが報じた。ジンは「初めて一人でファンコンサートをやることになり、ドキドキしながらも心配している。でも、ＡＲＭＹ（アーミー：ファン名称）の方たちに会えると思うと本当に楽しみ」「ＡＲＭＹに幸せと楽しさを感じても