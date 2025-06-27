気象庁は、27日午後2時28分に「記録的短時間大雨情報」を十勝地方へ発表しました。午後2時20分までの1時間に、池田町付近で約９０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼27日午後2時20分までの1時間雨量・池田町付近約90ミリ▼27日午後2時10分までの1時間雨量・浦幌町北部付近約100ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。た