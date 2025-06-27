アメリカで開催されているFIFAクラブワールドカップは現地時間26日、グループステージ全48試合が終了した。今大会から規模が大幅に拡大されたクラブ世界一決定戦も、いよいよノックアウトステージへ。ラウンド16の対戦カードは以下の通りとなった（※キックオフ日時はすべて現地時間）。6月28日（土）12:00パウメイラス（ブラジル） vs ボタフォゴ（ブラジル）6月28日（土）16:00ベンフィカ（ポルトガル） vs チェルシー（イングラ