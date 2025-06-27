¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¹âÈª·®Å¸¡ÝÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡£¡×¥Þ¥¹¥³¥ßÆâÍ÷²ñ¡õ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î´ä°æ½ÓÆó»á¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¹âÈª·®Å¸¡ÝÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡£¡×¥Þ¥¹¥³¥ßÆâÍ÷²ñ¡õ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂÀÅÄ¸÷¥¢¥Ë¥á³¦¤Îµð¾¢¡£¹âÈª·®¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢6·î27Æü¡Á9·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥®¥ã¥é¥ê