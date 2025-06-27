グランベルホテルは、「小樽グランベルホテル」を7月18日に開業する。建物は6階建て。客室は定員4人のコーナースイート4室、極力壁を取り払ってオープンな空間を演出したデラックスツイン6室とスーペリアダブル3室、浴室・トイレに手すりを備え、室内の段差をなくしたユニバーサル2室、ツイン46室、160センチメートル幅のベッドを備えたダブル34室、ベッド2台を隣同士に並べてダブル仕様でも利用できるハリウッドツイン64室の7タイ