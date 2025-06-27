上半身の故障で離脱中のヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が２７日、埼玉・戸田球場で約２カ月ぶりとなる屋外でのフリー打撃を再開した。２５日に林田球団社長兼オーナー代行がポスティングを容認する方針を語ったことについて、思いを吐露した。バックスクリーン直撃の一発を含む２４スイングで４本の柵越えを放った。村上は「外で打ったことが良かったですし、ここから徐々にゲームに向けて（状態を）上げていければと思いま