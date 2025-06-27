akikoが、2026年のデビュー25周年へのカウントダウン企画として、今月より12カ月連続でデジタルシングルをリリース。第1弾となる「A Little Bruise」を本日6月27日に配信リリースした。 （関連：竹内まりや「いつかまたお会いしましょう」色褪せぬエバーグリーンの魔法――11年ぶりのツアーを振り返る） 本楽曲は、2007年にアート・リンゼイとブラジルで制作したもの