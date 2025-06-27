気象台は、午後2時21分に、洪水警報を池田町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を池田町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・池田町に発表 27日14:21時点十勝地方では、27日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■池田町□大雨警報【発表】・浸水27日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】27日夕方にかけて警戒■足寄町□大雨警報