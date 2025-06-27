トランプ政権は、イランを交渉の場に戻す取り組みの一環として複数の提案を検討している（ＣＮＮ）トランプ政権は、イランが民生用エネルギー生産核プログラムを構築するために最大３００億ドル（約４兆３０００億円）の資金利用を支援する可能性や、制裁緩和のほか、イラン国外にあり利用が制限された数十億ドル規模の資金を解放することなどを検討してきた。これらはすべて、イランを交渉の場に戻す取り組みの一環だ。事情に詳し