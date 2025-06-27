【アクア/ダクネス ノンスケールフィギュア】 近日予約開始予定 KADOKAWAは、ノンスケールフィギュア「アクア」と「ダクネス」の彩色見本を6月27日に公開した。近日予約受付を開始予定。 本商品は同社フィギュアブランド「KDcolle」より「この素晴らしい世界に祝福を！」のキャラクター「アクア」と「ダクネス」をネグリジェ姿でフィギュア化したもの。 三嶋くろね氏