¡Ö³Ê¹¥²Ä°¦¤¤¡×Ä«Æü¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Æü¤Ï¡Ö#¤¢¤µ¤Ò»äÉþ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÇòT¥·¥ã¥Ä¡¢LOEFF¤ÎÇò¥Ñ¥ó¥Ä¡¢emmi¤Î¿å¿§¤Î¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¡¢Ãã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢ºÙ¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¡Ö¤³¤Î¤Ê¤ª¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡ª¡×¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ëÄ«