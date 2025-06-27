「ミスタードーナツ」は、7月2日（水）から、食事系ドーナツ「ザクもっちドッグ」の新商品を、全国の店舗で発売する。【動画】今田美桜がポップにダンス！「ザクもっちドッグ『ザクもっちドッグランチ』篇」■新作は全2種類今回登場するのは、「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」と「ザクもっちドッグ 欧風カレー」の2種類。「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」は、ザクもっちりした生地でジューシーなあらびき