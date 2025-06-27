今年3月7日から12日までの間に、新潟県柏崎市内の改築中の宿泊施設に侵入し、エアコンの室外機などを盗んだ疑いで漁師の男6人が再逮捕されました。6人は3月中旬にも銅線を盗んで逮捕されていました。建造物侵入・窃盗の容疑で再逮捕されたのは北海道や新潟市内に住む漁師など男ら6人です。6人は共謀の上、窃盗の目的で今年3月7日午後3時半ごろから12日午前8時半ごろまでの間、柏崎市内の改築中の宿泊施設に侵入し、エアコンの室外