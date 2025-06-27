Image: © 2023 BF MOVIE LLC. All Rights Reserved. ギャングの抗争や銃撃戦、オーバードーズやDVなど、ニューヨークの過酷な救急医療現場を、若き新人隊員の視線を通して臨場感たっぷりに映し出した没入型スリラー『アスファルト・シティ』が、6月27日に全国で公開される。 メガフォンを執ったのは、フランス出身で15年前からニューヨークを拠点とするジャン＝ステファーヌ・ソヴェー