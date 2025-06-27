◆プロアマ交流戦巨人３軍―ＥＮＥＯＳ（２７日・ジャイアンツ球場）巨人は２７日、３軍プロアマ交流戦・ＥＮＥＯＳ戦のスタメンを発表した。育成２年目右腕・園田純規投手が先発。１４日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）で公式戦初登板、初勝利を挙げるなど、ここまで２軍戦２試合に登板して２勝、防御率０・８２と抜群の成績。亀田啓太捕手とバッテリーを組む。佐々木俊輔外野手、リチャード内野手、ティマ外野手が打席