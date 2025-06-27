夫の問題行動は、関係に深刻なストレスをもたらすことがあります。今回は、無配慮な夫への対処法を紹介します。【行動の背景を理解する】夫の行動に傷ついたとしても、その背後にある動機や心理を理解しようとすることで、事態の本質が見えてくるかもしれません。誤解が解けることで、心の距離が近づく一歩となります。【自己主張と境界の確立】自分自身を大事に扱うことが、夫婦関係においても重要です。夫に対して、自分の感情や