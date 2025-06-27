鹿児島県トカラ列島近海で6月21日から地震が続いています。福岡管区気象台が午前11時に発表した地震解説資料によると、6月27日午前10時までに震度1以上を観測した地震は486回に達し、このうち鹿児島県十島村（悪石島）で震度4を観測する地震が6回、震度3を観測する地震が24回発生しています。 気象台は、「震度１以上を観測する地震の回数は減少してきているが、地震活動は継続している」として、当分の間、強い揺れを伴う地震に